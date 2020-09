[아시아경제 박소연 기자] 대우조선해양은 추석을 앞두고 중소 협력사의 경영 안정화를 위해 340억원 규모의 납품 대금과 기성금을 조기 지급한다고 23일 밝혔다.

대우조선해양은 당초 지급일인 다음 달 5일에서 일주일 앞당겨 이달 28일 납품 대금을 집행한다.

대우조선해양 관계자는 "경영상황이 개선된 2018년부터 명절마다 납품 대금을 조기 지급했다"면서 "신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 모회사와 협력사 모두 어렵지만 상생협력을 꾀할 것"이라고 말했다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr