국민이 원자력안전 계획 짠다…제3차종합계획 참여단 모집

2022~2026년 최상위 법정계획 수립

원안위·원자력안전재단, 국민참여단 모집

[아시아경제 문채석 기자]원자력안전위원회와 한국원자력안전재단은 오는 2022년에서 2026년 5년간의 원자력안전정책 종합계획 수립에 참여할 '국민참여단'을 모집한다고 23일 밝혔다.

'제3차 원자력안전종합계획' 수립에 국민 참여를 유도함으로써 국민이 생각하는 원자력안전정책을 구현하는 게 목표다.

제3차 종합계획은 '원자력안전법'에 따라 수립하는 최상위 법정계획이다. 원안위는 이 계획대로 2022~2026년 5년간 정책을 수행하게 된다.

국민참여단은 일반국민 120명, 지역주민과 분야별 전문가 등 관계자 50명, 국민기자단 30명 등 총 200명 규모로 운영될 예정이다.

일반국민 120명 중 80명은 인구 구성비를 고려한 무작위 추출로, 나머지 40명은 이번 공개모집을 통해 각각 선정된다.

원자력안전에 관심 있는 일반 국민은 누구나 지원 가능하다. 이날부터 다음달 6일까지 원자력안전국민참여 누리집을 통해 신청할 수 있다.

국민참여단은 2단계의 과정을 거쳐 원자력안전의 비전과 정책방향, 주요전략과제를 제안할 계획이다.

우선 1단계로 일반국민 120명이 숙의 과정을 통해 오는 11월 말까지 원자력안전의 비전과 정책방향을 도출한다.

이어 2단계에선 일반국민 120명이 숙의를 통해 마련한 비전과 정책방향을 바탕으로 각계 전문가와 지역주민·관련단체 등의 관계자가 분과별 논의를 한다. 내년 상반기까지 주요 전략과제를 마련해 제안할 예정이다.

원안위는 국민참여단이 제안한 비전과 정책방향 등을 구체화하기 위한 세부계획을 수립한다. 이후 국민참여단·일반국민 및 관계기관 의견을 수렴한 뒤 원안위 의결을 거쳐 종합계획을 확정할 계획이다.

엄재식 원안위원장은 "원자력 안전은 국민 안전과 밀접한 의제임에도 기술적 전문성으로 인해 국민들이 접근하기 어려운 측면이 있었다"면서 "원안위는 국민들이 논의에 참여하는데 불편함이 없도록 전문성 보완을 위한 준비를 철저히 할 계획이니 많은 국민들의 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr