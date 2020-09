주호영 “중앙선관위원 후보자 중립성 '의문'…공정한 분으로 바꿔야”

“文대통령, 국민에 대한 예의 지켜야”

[아시아경제 임춘한 기자] 주호영 국민의힘 원내대표는 22일 “청와대에서 대통령에 대한 예의를 지켜주면 좋겠다고 했다. 예의를 지키겠다”며 “대통령도 국민에 대한 예의를 지키면 좋겠다”고 밝혔다.

주 원내대표는 이날 오후 화상 의원총회에서 “공정은 모든 영역에서 필요하지만 특히 심판하는 자리에 있는 사람은 아무리 강조해도 지나치지 않다”며 “더불어민주당이 추천한 조성대 중앙선관위원 후보자에 대해 정말 중립성과 공정에 있어 의문을 제기하지 않을 수 없다”며 이같이 말했다.

주 원내대표는 “지금이라도 민주당은 후보 지명을 철회하고 정말 중립적이고 공정한 분으로 바꿔주길 바란다”고 강조했다.

주 원내대표는 “선거는 국민 주권을 행사하는 가장 중요한 통로고 선관위는 중립성 공정성이 생명”이라며 “조 후보자가 필수 자질에 특정 정당 정파에 치우치지 않고 고도의 중립성을 견지하는 것이라 했는데 스스로 맞는지 판단해보고 거취를 결정하면 좋겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr