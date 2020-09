[아시아경제 온라인이슈팀] 레이싱 모델 민한나가 몸매를 자랑했다.

22일 민한나는 자신의 인스타그램에 사진을 게재했다.

사진 속 민한나는 검은색 비키니 차림으로 침대에 누워 관능적인 포즈를 취하고 있다. 특히 카메라를 바라보는 그의 눈빛이 보는 이의 시선을 끌어당긴다.

한편 민한나는 레이싱모델로 2019 한국패션디자이너협회 최우수 모델상을 수상했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr