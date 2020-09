이인영 "남북러 삼각협력, 기차로 부산→모스크바→유럽 가자"

주한 러시아대사 면담…남북협력 지지 요청

러 대사 "남북대화 환영…대북제재 완화해야"

이인영 통일부 장관은 21일 안드레이 쿨릭 주한러시아대사를 만나 남·북·러 삼각 협력의 중요성을 강조하고 남북협력에서 러시아의 지지를 요청했다.

이 장관은 이날 오전 종로구 정부서울청사 내 장관실에서 쿨릭 대사를 면담하며 "남·북·러 삼각 협력은 북동 시베리아 지역과 유라시아 대륙의 평화와 공동 번영에 기여할 수 있는 중요한 과업"이라고 밝혔다.

이 장관은 "정부는 신북방정책을 통해 유라시아 협력을 더욱 공고히 하고자 한다"면서 "철도와 가스, 관광특구 등 사업은 남북 협력과도 직결된다"고 말했다.

이 장관은 남북관계 진전을 위한 노력을 공언하면서 러시아 측의 지지를 당부했다. 그는 "남북공동선언 이행을 위해서 남북 당장 할 수 있는 인도분야와 교류협력 분야의 작은 접근부터 진척시켜 나가려고 한다"고 했다.

이어 "작은 접근을 위한 일관된 노력은 믿음과 신뢰의 시간으로 다시 이어질 것이라고 믿는다"면서 "이 과정에서 국제사회의 협력 특히, 러시아의 협력은 필수적으로 요청된다"고 했다.

그러면서 "부산에서 출발한 열차가 연해주와 모스크바를 거쳐서 유럽까지 이어질 날을 기대한다"면서 수교 30주년을 맞은 한국과 러시아가 동북아 평화를 위해 협력해야 한다고 거듭 덧붙였다.

쿨릭 대사는 "한반도의 종합적인 문제를 해결하는데 남북교류는 매우 중요한 역할을 할 수 있다고 생각한다"고 화답했다.

그러면서 쿨릭 대사는 남북교류 활성화를 위해서는 대북제재 완화가 필요하다고 강조했다.

그는 "러시아는 남북대화 진전을 매우 환영하며 남북간 대화가 이뤄지기 위해 대북제재를 완화해야 한다는 것이 러시아의 일관된 주장"이라고 말했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr