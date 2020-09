여수시 쌍봉동주민자치위원회, 구례군 수재민에 ‘멸치’ 전달

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 여수시 쌍봉동 주민자치위원회(위원장 박건문)는 18일 구례군청을 방문해 집중호우로 피해를 입은 구례군민들을 위해 써달라며 멸치 100Box(200만 원 상당)를 전달했다.

금번 위문은 그동안 코로나19로 인한 사회적 거리두기로 소상공인들의 피해가 심한 가운데 집중호우까지 겹쳐 수해피해를 입은 사람들을 조금이나마 위로하고자 쌍봉동 주민자치위원회에서 벌꿀 등 판매 사업으로 마련했다.

박건문 쌍봉동 주민자치위원장은 “갑작스러운 폭우로 상심이 큰 피해지역 주민들께 깊은 위로의 말씀을 드리고 하루 속히 피해가 복구되기를 간절히 바란다”고 밝혔다.

이날 행사에 함께 참석한 이돈주 쌍봉동장은 “수해복구가 조속히 이루어져 밝은 모습의 일상으로 돌아갈 수 있도록 쌍봉동 주민과 함께 기원하겠다”고 말했다.

한편 쌍봉동 주민자치위원회에서는 지난해 강원도 산불피해 지역에도 100만 원의 성금을 기부한 바 있다.

