볼빅 '한가위 감사선물 에디션' 출시

볼빅이 '한가위 감사선물 에디션(사진)'을 출시했다.

단풍잎을 패드 프린팅 방식으로 투영시킨 XT 소프트(SOFT) 화이트 골프공 4구와 프리미엄 코인 볼마커 구성이다. 추석에 소중한 분들에게 감사함을 전하기에 딱이다. XT 소프트는 우레탄 커버로 최상의 타구감과 강력한 스핀을 자랑한다. 표면에 새겨진 3선 퍼트 라인이 어드레스과정에서 타깃 정열을 돕는다. 이중 구조 볼마커는 코인의 큰 마커 안에 작은 마커가 들어있다.

작은 마커는 상황에 따라 분리해 큰 마커 자석판 위에 세울 수 있다. 반대편에서 보다 쉽게 공의 라이와 퍼팅 라인을 살펴볼 수 있는 셈이다. 볼빅은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 귀향길마저 머뭇거리는 소위 언택트족이 많은 상황"이라며 "이번 선물 세트로 가족과 지인에게 멀리서나마 인사를 전할 수 있기를 바란다"고 했다. 볼빅몰 및 전국 주요 골프숍에서 살 수 있다.