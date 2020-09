17일 오전 서울 용산 전쟁기념관에서 한국광복군 창군 80주년 기념식이 열려 송기주 육군사관학교 생도대표가 광복군선언문 낭독을 마치고 경례를 하고 있다. /강진형 기자aymsdream@

