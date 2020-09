Fed, "2023년까지 제로금리 유지"(종합2보)

물가 상승률 2% 넘어도 금리 인상 없다 확인

파월, "자산매입은 현수준 유지"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed)가 금리 동결과 함께 2023년까지 '제로(0)' 수준의 금리를 유지할 뜻을 밝혔다. Fed가 2023년 금리 전망을 내놓은 것은 이번이 처음이다. 물가상승률이 2%를 초과하더라도 현 금리 수준을 이어가겠다는 문구도 성명에 추가해 상당 기간 금리를 인상하지 않겠다는 의지를 분명히 했다.

Fed는 16일(현지시간) 이 같은 내용을 담은 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 결과를 발표했다. 기준금리는 0.00~0.25% 수준에서 동결됐다. 공개된 점도표를 보면 FOMC 위원 17명 가운데 16명이 2022년까지 제로 금리를 유지하는 데 찬성했으며, 13명은 2023년에도 현 수준의 낮은 금리가 이어져야 한다고 평가했다.

이날 FOMC는 지난달 말 제롬 파월 Fed 의장이 화상 잭슨홀회의에서 인플레이션 억제를 위해 선제적으로 금리를 인상해온 그동안의 관행을 폐기하겠다는 방침을 밝힌 이후 처음 열렸다. 파월 의장은 당시 일정 기간 물가가 목표치인 2%를 넘더라도 이를 허용할 수 있다는 평균물가안정 목표제를 도입하겠다고 밝혔다.

Fed는 이에 따라 ▲노동시장 조건이 FOMC의 최대고용 평가에 부합하고 ▲물가가 일정 기간(some time) 2%를 완만하게 넘어서는 궤도에 도달할 때까지 현 금리 상태를 유지하는 게 적절하다는 내용의 문구를 성명에 추가했다.

월스트리트저널(WSJ)은 Fed의 방침에 대해 "금리 인상을 위한 허들을 높였다"고 평했다. 일부에서는 Fed가 향후 4~5년간 제로 금리를 예고한 것이라고 평하기도 했다.

파월 의장은 양적완화를 위한 자산 매입도 현재 속도로 계속해나가겠다고 밝히기도 했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr