중기부·과기부 협업…과학기술 퇴직자 노하우 中企에 전수

[아시아경제 문혜원 기자] 중소벤처기업부는 17일 과학기술정보통신부와 협업해 중소기업의 연구개발 활동을 촉진하고 기술애로 해결을 지원하기 위한 ‘과학기술 퇴직인력 활용 현장코칭’ 지원사업을 추진한다고 밝혔다.

중기부는 ‘1:1 현장코칭 숙련인력 양성’ 사업과 연계해 과학기술분야 퇴직 전문인력이 보유한 연구개발과 기술 노하우를 개별 중소기업의 연구개발 전문인력에게 맞춤형으로 전수해 중소기업의 기술경쟁력을 확보하도록 지원한다.

1:1 현장코칭 숙련인력 양성은 기술 명장 등의 전문가가 기업 현장에 직접 방문해 신규인력을 코칭해 숙련인력으로 조기 육성·공급하는 사업이다. 지난해 신설된 이 사업을 통해 중소기업 134개사에 구직자 260명이 지원했다. 올해는 금융권 퇴직 전문인력을 활용한 재무·회계 분야까지 확대해 350명의 신규인력이 지원된다.

앞서 지난해 이 사업에 참여한 경상남도 소재 한 자동차 정밀 부품기업은 “파인브랭킹(Fineblanking) 금형 기술은 특수해 신규직원을 업무에 투입하기까지 금형구조, 프레스의 이해 등 별도 교육과 멘토링이 필요한 상황에서 기술 명장이 약 50시간의 전문적인 현장 코칭으로 기초기술 습득을 통해 금형조립과 부품가공 업무에 바로 투입할 수 있게 됐다”며 만족감을 나타냈다.

중기부는 과학기술 분야도 대기업 등에서 연구개발과 기술지원 경험이 풍부한 과학기술 퇴직 전문인력이 연구개발 기획부터 사업화와 기술애로 해결까지 맞춤형으로 밀착 지원해 중소기업 연구인력이 현장에 안착할 수 있도록 적극 지원할 계획이다.

이를 위해 과기정통부는 ‘고경력 과학기술인 인력 풀(Pool)’에서 사업 참여를 희망하는 전문인력을 발굴·추천할 계획이다. 중기부는 기본교육과 직무역량 검증 절차를 거쳐 전문가를 선별해 중소기업의 과학기술 분야 현장 코칭 지원인력으로 활용한다. 참여기업은 연구개발과 기술애로 관련 컨설팅을 최대 12회까지 지원 받을 수 있다.

현재 과학기술 전문가 31명이 현장코칭 사업참여를 신청했다. 이들은 오는 28일부터 다음 달 16일까지 컨설팅(코칭) 방법론과 중소기업 경영이해 등 비대면 온라인 교육 실시와 직무수행 역량을 검증한 뒤 현장코칭 사업에 투입된다.

‘과학기술 퇴직인력 활용 현장코칭’ 사업에 참여를 희망하는 중소기업은 중소벤처기업진흥공단 기업인력애로센터 누리집 ‘1:1 현장코칭 숙련인력 양성사업 배너’를 통해 상시 신청이 가능하다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr