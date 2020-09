[아시아경제 온라인이슈팀] 모델 김주희가 아름다운 몸매로 시선을 끌었다.

최근 김주희는 자신의 SNS에 사진을 게재했다. 사진 속 김주희는 청바지 차림으로 넘사벽 S라인을 자랑하고 있다. 특히 화장기없는 청순한 미모가 그녀의 S라인 몸매를 더욱 돋보이게 한다.

한편 프리랜서 모델로 활동하는 김주희는 운동으로 다져진 탄탄한 보디라인을 앞세워 남심을 흔들며 큰 인기를 끌고 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr