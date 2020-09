역대 최저 코픽스에도 주담대 금리↑

은행 우대금리, 가산금리 조정 탓

지난달 보다 주택담보대출 금리 상승

[아시아경제 김민영 기자] 시중은행 주택담보대출(주담대) 변동금리의 기준이 되는 코픽스(COFIX·자금조달비용지수)가 역대 최저치로 떨어졌으나 주요 시중은행의 주담대 금리는 오히려 오른 것으로 나타났다. 은행이 자체 가산금리를 높이고 우대금리 혜택을 줄인 영향으로 해석된다.

16일 은행연합회에 따르면 8월 신규취급액 기준 코픽스는 0.80%로 전달(0.81%)보다 0.01%포인트 하락했다. 같은 기간 신(新) 잔액 기준 코픽스도 1.07%를 기록해 전월 대비 0.04%포인트 떨어졌고, 잔액 기준 코픽스도 1.35%로 전월 대비 0.06%포인트 내렸다.

코픽스는 신한·KB국민·하나·우리은행 등 8개 시중은행이 조달한 자금의 가중평균 금리를 말한다. 은행이 실제 취급한 예·적금, 은행채 등 수신상품 금리가 인상 또는 인하될 때 이를 반영해 상승 또는 하락한다.

잔액 기준 코픽스에는 정기예금, 정기적금, 상호부금, 주택부금, 양도성예금증서, 환매조건부채권매도, 표지어음매출, 금융채(후순위채 및 전환사채 제외)가 포함된다.

신 잔액 기준 코픽스는 기존 잔액 코픽스 대상 상품에 기타 예수금, 차입금, 결제성자금 등이 추가됐다.

은행권에 따르면 KB국민은행이 이날부터 적용하는 신규 코픽스 기준 주담대 금리는 2.62~3.82%다. 7월 코픽스를 반영한 첫날인 지난달 19일(2.23~3.73%)에 비하면 0.39%포인트 높다.

농협은행도 금리가 올랐다. 농협은행의 이날 신규 코픽스 기준 주담대 금리는 2.23~3.64%로 나타났다. 지난달 19일(2.04~3.65%)에 비해 0.19%포인트 오른 수준이다.

신한은행과 하나은행도 같은 기간 주담대 금리가 2.31~3.56%, 2.48~3.78%에서 2.64~3.89%, 2.612%~3.912%로 각각 올랐다.

우리은행만 지난달 대비 최저 금리와 최고금리 모두 0.02%포인트 낮아진 2.28~3.88%를 적용했다.

은행들은 코픽스 하락에도 주담대 금리가 오른 건 가산금리 산정 기준이 달라졌기 때문이라고 입을 모은다. 가산금리는 업무원가, 신용 프리미엄, 리스크 관리 비용 등을 고려해 은행이 자체적으로 정한다.

한 은행 관계자는 “우대금리를 조정하고 대출 포트폴리오 변경한 것이 반영되면서 주담대 금리가 올라갔다”고 전했다. 다른 은행 관계자도 “주담대 금리에 반영되는 우대금리를 일부 조정하면서 최저, 최고 금리 구간이 올랐다”고 했다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr