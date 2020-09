윤희숙 "검사 늘려 공포 조장한다는 의심 있어"…방역당국 "그런 개념 없어"

방역당국 "과학적 근거 밝히는 데 우선 두고 진행"

"오해 있다면 추가 설명 드리려 노력할 것"

[아시아경제 임주형 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 진단 검사 수를 조절해 일일 신규 확진자 수를 임의로 조정한다는 의혹이 일각에서 제기된 것에 대해 방역당국은 "그런 개념이 없다"고 일축했다.

권준욱 중앙방역대책본부(방대본) 부본부장은 15일 충북 오송 질병관리청에서 열린 정례 브리핑에서 "'필요할 때 검사를 늘린다'는 개념 자체가 질병관리청의 머릿속에, 가슴속에 전혀 있지 않다"며 "(해당 의혹) 질문 내용은 처음 봤는데 저로서는 좀 충격"이라고 이같이 답했다.

이어 "방역당국은 과학과 근거, 있는 그대로의 상황을 토대로 항상 전문가들의 의견을 듣고 있다"며 "어떻게 하면 코로나19를 최대한 억제·차단하고 국민의 건강을 지키고 치명률을 낮추고 희생을 최소화하느냐만 생각한다"고 강조했다.

그러면서 "방역당국은 항상 투명하고 정확한 과학적 근거를 밝히는 데 우선을 두고 진행한다"라며 "혹여라도 당국에 대해 조금이라도 오해가 있는 사람이 있다면 언제라도 추가 설명을 드리도록 노력할 것"이라고 덧붙였다.

앞서 전날(14일) 윤희숙 국민의힘 의원은 페이스북에 '정부가 필요할 때마다 검사를 늘려 공포를 조장한다는 의혹이 있다'는 취지로 주장했다.

윤 의원은 이날 "확진자 수가 검사 수에 따라 달라지는 데도 분모에 대한 언급 없이 확진자 수만 발표하고 있는 것은 그간 꾸준히 비판돼 왔지만 마이동풍(馬耳東風·남의 말을 귀담아 듣지 않음)이다"라며 "주말에는 검사 인력이 줄어 검사 수가 감소하는데 마치 방역의 성과가 나타나 확진자 수가 감소하는 식"이라고 지적했다.

이어 "그러니 필요할 때 검사를 늘려 공포를 조장한다는 의심이, 정부가 다른 목적에 이용한다는 의심이 사그라지지 않고 있다"고 설명했다.

방대본이 이날 전국 13개 시·도에서 국민 1440명을 대상으로 항체가(抗體價) 유무를 조사한 결과, 단 1명(0.07%)에게만 항체가 발견됐다고 밝힌 것에 대해서도 "결과를 그대로 믿을 수 없는 게 사실"이라며 "방역당국도 스스로 멋쩍었는지 '샘플 수가 적어 일반화하기 어렵다'고 사족을 달았다"고 지적했다.

다만 '분모(코로나19 검사 수)를 언급하지 않고 확진자 수만 발표한다'는 윤 의원의 주장은 사실과 다른 것으로 나타났다. 질병청은 매일 0시 기준 신규 확진자 수 발표와 함께 당일 검사량, 현재 검사가 진행 중인 건수, 음성 판정을 받은 건수 등을 보도자료로 공개하고 있다.

또한 방역당국은 주말에는 민간병원 휴진 등으로 인해 전체 검사 수가 줄어 확진자 수가 감소한 것처럼 보일 수 있다고 지속해서 설명해 왔다.

정은경 질병관리청장은 지난달 24일 정례 브리핑 당시 "주말을 거치고 월·화요일 주 초에는 환자 수가 감소해 보이는 경향이 과거에도 있었다"고 밝혔다.

월요일이었던 같은달 31일 정례 브리핑에서도 "지난 주말 확진자 수가 약간 감소했다"며 "주말 (검사 감소) 영향이 있다고 생각한다"고 언급했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr