'산사' 추출물이 우울증을 완화한다

산사 추출물, 스트레스 및 우울증 개선 효과

동물실험을 통해 확인, 건강기능식품 개발 가능

[아시아경제 황준호 기자] 국내 연구진이 산사 추출물이 스트레스와 우울증을 완화시키는 효능이 있다는 연구 결과를 발표했다. 향후 산사 추출물을 정신건강 관련 건강기능식품으로 활용할 수 있을 것으로 예상된다.

이창호 한국식품연구원 식품기능연구본부 박사의 연구팀은 산사 추출물이 모노아민 산화효소의 활성을 억제해 스트레스와 우울증을 완화시키는 효과가 있다는 연구 결과를 국제 학술지인 '분자 영양과 식품 연구'에 최근 실었다고 15일 밝혔다.

연구팀은 실험용 쥐에 코르티코스테론을 장기 투여했다. 실험용 쥐는 불안, 포기, 인지기능 저하 등 인간의 우울증 증상과 유사 행동을 나타냈다. 연구팀은 이어 산사 추출물을 투여해 증상을 살폈다. 이 결과 산사추출물이 이러한 유해 인자들을 유의적으로 완화한다는 것을 확인했다.

연구팀은 장기 투여된 코르티코스테론이 실험용 쥐의 뇌신경세포를 손상하고, 성상교세포로부터 모노아민 산화효소와 활성산소 등의 발현을 유의적으로 높이는데, 산사 추출물이 이같은 유해 인자들을 억제했다고 분석했다.

황진택 식품기능연구본부장은 "산사 추출물은 중국이나 유럽에서 혈액순환장애, 심장병 등 다양한 질환의 대체요법으로 사용돼 왔는데 정신질환 효능에 대한 연구는 미흡했다"면서 "연구 결과를 바탕으로 인체적용시험 등 추가 연구를 통해 산사추출물의 효능이 입증된다면 스트레스 완화 및 우울증 개선에 유력한 건강기능식품 소재가 될 수 있을 것"이라고 설명했다.

한편 국가 정신건강현황 보고서에 따르면 우리나라는 OECD 국가 중 정신질환으로 인한 자살사망률이 2위이며, 환자의 치료 비율이 매우 낮다. 국내 우울증 환자 수는 2018년 기준 70만 명 이상으로 한국인 사망원인 중 5위로 나타났으며, 20~24세 젊은 세대에서도 우울증 환자수가 급격하게 증가하고 있다.

