롯데건설·우미건설, 공공지원 민간임대주택 우선협상대상자 선정

한국토지주택공사(LH)는 2020년 2차 공공지원 민간임대주택 민간사업자 공모 심사 결과 파주와동 A2블록과 울산다운2 B-3블록 사업의 우선협상대상자로 롯데건설 컨소시엄(롯데건설·한국토지신탁·삼성생명 보험)과 우미건설 컨소시엄(우미건설·하나자산신탁)을 선정했다고 14일 밝혔다.

이번에 선정된 컨소시엄은 LH가 지난 6월 공고한 공모의 우선협상대상자로, 지난 11일 평가위원회의 사업계획 심사를 거쳐 최종 결정됐다.

롯데건설 컨소시엄이 우선협상대상자로 선정된 파주와동2블록은 ▲59㎡(전용면적) 257가구 ▲74㎡ 441가구 ▲84㎡ 160가구 등 총 858가구가 공급된다. 이 중 59㎡는 전량이, 74㎡는 267가구가 청년주택으로 공급된다.

우미건설 컨소시엄이 선정된 울산다운2 B-3블록은 84㎡ 단일면적으로 652가구가 공급된다. 청년주택은 421가구가 배정됐다.

롯데건설 컨소시엄은 파주와동에 이웃과 소통할 수 있는 단지 활성화 계획과 함께 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 뉴노멀 시대의 다양해진 생활양식에 대응하는 주거공간을 제안했다. 이와 함께 청년 창업컨설팅과 문화프로그램을 비롯해 세탁배달 등 가사지원 제휴·할인, 신선샐러드 배송 등 신혼부부와 청년을 위한 ‘올인홈’ 주거서비스도 계획했다.

우미건설 컨소시엄은 울산다운에 이웃과 소통할 수 있는 열린 단지 배치와 함께 친환경 디자인을 도입해 단지 경관을 차별화하는 한편 공간활용을 극대화할 수 있는 청년 맞춤형 평면을 제안했다. 다목적 실내체육관과 캠핑존 등 건강관리 시설을 비롯해 국·공립 어린이집, 작은도서관 등 보육·학습·자기계발 지원 공간과 게스트하우스과 같은 공유공간 등 다양한 맞춤형 주거서비스도 도입한다.

이번 우선협상대상자는 앞으로 주택도시보증공사(HUG)와의 사업계획 협의를 거쳐 임대 리츠(REITs)를 설립하게 된다. 이어 기금출자 심의를 거쳐 주택 건설 착공, 입주자 모집 등의 절차를 통해 사업을 진행하게 된다.

