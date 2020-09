산업 현장의 ‘아이언맨(?)’ 산업안전 패트롤 카 대거 투입된다

안전보건공단, 산재 사망사고 감축 위해 32대 추가 도입 · 현장 안전순찰 강화

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 산업 현장에 안전 점검 순찰 임무를 수행하는 ‘산업안전 패트롤 카’가 대거 투입된다.

안전보건공단(이사장 박두용)은 전국 일선기관에 산업안전 패트롤 카 32대를 추가로 도입해 10일부터 본격적인 운영에 들어간다고 9일 밝혔다.

산업안전 패트롤 카는 중·소규모 건설현장, 공장·창고 밀집지역 등 사고사망재해 집중관리가 필요한 지역을 중심으로 현장점검(패트롤) 및 기술지도에 활용된다.

지난해 8월 27개 일선기관에 1대씩 도입해 운영하던 것을 현장점검 대상이 확대되면서 기술지도의 신속성 확보를 위해 이번에 추가로 도입했다는 것이 공단 측 설명이다.

패트롤 카 추가도입은 지난 4월 이천 물류창고 화재사고와 같은 중대사고 발생 시 긴급 출동과 선제적인 예방활동에 큰 힘을 낼 것으로 보인다.

패트롤 카에 화재·폭발과 질식재해예방 진단장비(복합가스측정기, 환기팬, 송기마스크 등)를 구비해 신속한 현장지원을 가능하도록 했다.

패트롤 카 보강으로 건설업에 대한 특별기획점검(패트롤점검)을 기존 3만 개소에서 6만개소로 대폭 확대해 운영한다.

안전보건공단 박두용 이사장은 “패트롤 카 추가 도입으로 사고사망자의 절반 이상을 차지하고 있는 건설현장의 추락사고뿐만 아니라, 화재·폭발과 질식사고 예방활동의 현장 대응도 강화될 것”이라고 말했다.

박 이사장은 “2022년까지 사고 사망자 절반 감축을 목표로 힘을 쏟겠다”고 했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr