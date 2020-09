서울시, 무허가 판자창고 지역명소로…'서울로7017'과 연결

복합문화공간 재탄생 '중림창고' 대한민국 공공건축상 등서 수상

서울로7017~중림창고 노후 골목길 '성요셉 문화거리'로 재생

[아시아경제 김유리 기자] 서울시가 서울역 뒤 중림동 골목길, 성요셉아파트 맞은 편에 50년 넘게 자리했던 무허가 판자 건물과 창고를 복합문화공간으로 재생했다.

서울시는 2일 "지난해 11월 문을 연 '중림창고’가 지역주민과 관광객이 모이는 명소로 거듭나고 있다"고 설명했다. 중림창고를 중심으로 중림시장 등 일대를 다양한 동선, 공간으로 연결하며 살아있는 골목길로 재탄생시킨 점을 인정받아 최근 '2020 대한민국 공공건축상'과 '2020 서울시 건축상'에서 각각 최우수상을 수상했다.

중림창고는 중림동 언덕길과 건물이 하나의 공간으로 이어지는 독특한 형태가 특징이다. 길이 55m, 폭 1.5~6m, 고저차가 8m 이상 되는 대지 특성과 50년 간 지역주민의 기억과 함께한 '창고'의 장소적 특성을 최대한 살려냈다는 평을 받았다.

서울시는 다음 단계로 서울로7017에서 중림창고 앞으로 이어지는 노후 골목길(약 150m)을 재생하는 '성요셉 문화거리 조성사업'을 시작한다고 밝혔다. 9월 중 착공해 10월 중 완료한다. 이 사업은 서울로7017과 주변지역을 7개길(중림1·2길, 서계1·2길, 후암1·2길, 회현길)로 연결하는 '서울로 2단계 연결길 사업'의 하나다. 7개 연결길(중림1길) 가운데 가장 먼저 선보이는 구간이다.

걷기 불편했던 골목길엔 포장도로가 깔리고 골목길 곳곳에는 꽃과 나무를 심어 화사함을 더할 예정이다. 밤이면 어두웠던 골목길에는 야간조명시설이 설치된다. 동네에 오랫동안 자리했던 상가 외관(입면)도 개선한다. 초기 기획 단계부터 주민과 공공건축가, 서울시, 중구, 서울도시재생사회적협동조합이 협업했고 중간지원조직인 골목스튜디오가 참여해 지역 특성에 맞는 설계안을 완성했다.

성요셉 문화거리 조성사업을 통해 완성된 골목길은 지역 주민들이 주도적으로 관리·운영해나가게 된다. 상권활성화와 지역 내 소상공인 보호를 위한 다양한 마을 정책을 주민이 주체가 돼 주민이 원하는 방식으로 추진하는 내용이다. 서울시와 중구는 조성사업이 완료되는 10월 중 지역 주민들과 이런 내용으로 '민관협력 상생협약'을 체결하기로 했다.

중림창고는 서울도시재생사회적협동조합이 서울시로부터 위탁 받아 운영 중이다. 지하 1층은 지역주민들이 함께 이용하는 주민공동이용시설로 이용되고 있으며 지상층은 콘텐츠 기업인 '어반스페이스오디세이(USO)'가 입주해 수익형 복합문화공간으로 운영 중이다.

수익형 복합문화공간에서는 책, 영화, 디자인 등 문화 전반의 다양한 인사들과 이야기를 나눌 수 있는 '심야 살롱 라운지' 같은 프로그램이 열리고, 서점 같은 판매시설도 운영된다. 개관 이후 지난 8개월 간 전시 및 토크쇼 등 25개 프로그램이 열렸고 총 3000여명의 발길이 이어지고 있다.

서울도시재생사회적협동조합은 지역주민을 주축으로 구성된 도시재생기업으로 '서울역 일대 도시재생사업'을 통해 지난해 4월 설립됐다. 현재 중림창고를 포함해 8개 거점시설을 위탁 운영하고 있으며 서울역 일대 도시재생지원센터 역할도 맡고 있다.

한편 서울시는 중림창고를 비롯해 '서울역 일대 도시재생사업'을 통해 탄생한 8개 앵커시설의 구축과정을 기록한 '앵커-서울역일대 도시재생공간 8'을 발간했다. 부지 매입부터 기획, 설계, 시공, 운영까지 앵커시설 조성과 관련한 이야기를 담아냈다.

류 훈 서울시 도시재생실장은 "중림창고는 복합문화공간으로 낙후된 지역의 새로운 활력을 불어넣는 역할과 수익창출을 통해 자력재생을 이끌어가는 중림동 도시재생의 원동력"이라며 "성요셉아파트 구간 노후한 골목길 재생사업이 완료되면 중림창고와 골목길 일대 상권 활성화에도 크게 기여할 것으로 기대한다. 주민들이 중심이 돼 지속적으로 유지 관리해 나가겠다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr