구조조정 위기 이스타노조, 與 당대표 후보에 질의서 보내

"정부여당으로서, 이상직 속한 정당으로서 해결 적극 나서야"

[아시아경제 유제훈 기자] 대규모 구조조정 위기에 내몰린 이스타항공 조종사노동조합이 27일 더불어민주당 당 대표 후보군에게 공개 질의서를 보냈다.

이스타항공 조종사노조 등으로 구성된 공항·항공산업 고용안정쟁취 투쟁본부는 "민주당은 이스타항공의 실질적 오너 이상직 의원이 속한 정당이자 정부여당으로 사태 해결을 위해 나서달라"며 이같이 밝혔다.

이스타항공은 제주항공과의 인수합병(M&A) 무산 이후 재매각 절차를 진행 중이다. 회사 측은 원활한 인수 및 회생을 위해 이달 말 전체 노동자의 70% 가량을 정리해고 하는 방안을 노조 측에 전달한 상태다.

팩스로 각 후보 캠프에 송달된 질의서엔 ▲이스타항공 사태에 대한 각 후보별 입장 ▲이스타항공 사태 해결을 위한 정부의 역할 ▲기간산업안정기금 적용 대상 확대에 대한 입장 ▲이스타항공 사태와 관련해 이상직 의원의 조치 ▲당 차원에서 취해야 할 조치 등 5대 질의가 담겼다.

노조는 "정부 여당으로서, 이스타항공의 차업자이자 실질적 오너가 속한 정당으로서 민주당이 사태해결을 위해 적극 나서야 한다"고 강조했다.

