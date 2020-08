코로나 재확산 차단 나선 차업계…점심시간 이원화·마스크 생산

[아시아경제 우수연 기자]자동차 업계가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산 차단을 위해 별도의 프로그램을 마련에 나섰다. 생산직군의 식사 시간을 2교대로 분산하고 마스크 직접 생산, 온라인 마케팅을 강화하는 등 적극적인 방역 체제에 돌입한다는 방침이다.

27일 자동차업계에 따르면 현대기아차는 코로나19 확산을 막기 위해 공장 생산직과 사무직의 식사시간의 이원화를 추진하고 구내 식당의 좌석별 가림막 설치를 상시화하기로 했다. 그동안 코로나19 확산에서 가장 우려되는 부분이 마스크를 착용할 수 없는 식사 시간으로 지적돼왔기 때문이다.

따라서 점심시간을 통한 바이러스 확산을 차단하기 위해 사회적 거리두기의 일환으로 직군별 식사시간 분산을 추진했다. 현대차 울산공장의 경우 생산직은 10시 50분~11시 30분까지, 사무직은 11시 30분~12시 10분까지 식사 시간을 구분했다.

또한 현대기아차 남양연구소의 경우 직원들을 4개의 그룹으로 분류해 11시 30분부터 30분 간격으로 그룹별 식사 공간과 배식시간에 구분을 뒀다. 이를 통해 구내식당의 혼잡도를 방지하고 식당 내에서 사회적 거리두기를 유지할 수 있다는 계산에서다. 또한 재택·유연근무제 확대, 전 직원 마스크 착용 의무화, 방역수칙 준수 실행 등 개인 방역 지침을 강화하고, 국내외 출장과 집합교육, 단체 회의 등 여러사람이 한 곳에 모이는 행사는 전면 금지하기로 했다.

특히 현대차그룹은 자체적인 마스크 생산 체제를 갖춰 임직원들에게 보급하며 방역 강화에도 힘쓰고 있다. 현대차그룹은 지난 7월부터 월 80만개 마스크를 생산해 임직원과 가족들에게 공급하고 있으며, 건물 내에서도 층간 이동 금지, 외부인 출입 금지 등으로 사업장 출입을 관리하고 있다.

또다른 완성차 업체인 르노삼성의 경우 코로나 대응 TF를 조직해 코로나19 확산에 대응하고 있다. 재택근무에 대비해 퇴근 시 노트북 지참을 권고하고 있으며 전 임직원에게 확진자 및 접촉자 발생을 알려주는 시스템도 구축했다. 르노삼성 AS센터에서는 내방객 차량에 대한 항균 연막 서비스를 제공하며 입·출고 차량 살균 소독, 픽업 배달 서비스 제공 등을 통해 고객의 안전을 도모하고 있다. 한국GM은 온라인 견적 상담 서비스를 통해 비대면 구매 서비스를 출시했으며 쌍용차도 홈쇼핑을 통한 차량 판매에 나서는 등 비대면 서비스 강화에 나서는 추세다.

자동차협회 차원에서도 업계의 코로나19 확산 차단을 위해 전반적인 방역 시스템을 강화할 예정이다. 정만기 한국자동차산업협회 회장은 "협회로서는 업계의 코로나19 재확산 차단 노력에도 불구하고 부품수급과 유동성 애로 등이 재발생 혹은 확대될 우려가 있는 점을 감안하여 애로해소를 위한 업계와 정부 간 가교 역할을 한층 강화해갈 예정”이라고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr