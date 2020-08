떠내려가는 배를 가지러 가다 실종

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 무안군 삼향읍 거주 이모(72)씨가 금동 선착장에서 떠내려가는 배를 가지러 가다 실종돼 현재 목포해경이 수색 중이다.

