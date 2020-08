태풍 '바비' 강풍에 전국 시설피해 100여건 … 1600여가구 정전

항공기·여객선 운항 통제되고 열차도 일부구간 운행 중단

[아시아경제 조인경 기자] 제8호 태풍 '바비'의 영향으로 제주도 등 남부지역을 중심으로 정전과 시설파손 등 피해가 잇따르고 일부 주민들이 일시 대피했다.

27일 중앙재난안전대책본부(중대본)에 따르면 전날부터 이날 오전 6시까지 집계된 태풍으로 인한 시설피해는 모두 101건으로 집계됐다. 공공시설 피해로는 가로수 23건, 가로등·전신주 19건, 중앙분리대 파손 18건 등 60건이 확인됐고, 사유시설 중에서는 건물 외벽 등 파손 27건, 간판 훼손 14건 등 41건이 보고됐다.

충남 태안의 한 양식장에서는 일시 정전이 후 가동중이던 비상 발전기가 과부하로 고장 나면서 넙치 200만마리가 폐사했다.

제주와 충남 등에서는 모두 1633가구가 정전피해를 겪었다. 이 가운데 제주 887가구, 충남 335가구, 광주 315가구는 복구가 완료됐으나 전남 신안군 96가구는 현재까지 전기 공급이 끊긴 상태다.

전남 곡성에서는 10세대 29명이 일시 대피했다. 이들은 이달 초 장마로 산사태 피해를 겪은 전남 곡성 주민들로, 태풍으로 산사태 위험이 다시 커지자 인근 숙박시설로 대피해 머무르고 있다.

전국 곳곳에서 항공기와 여객선 운항이 통제되고 열차 운행도 일부 막혔다. 항공기는 제주공항 206편, 김포공항 71편, 김해공항 58편 등 전날부터 모두 11개 공항에서 438편이 결항했다. 인천공항 활주로는 이날 오전 2시~오전 7시 일시 폐쇄됐다.

여객선은 99개 항로, 157척의 발이 묶였다. 유선(유람선) 142척과 운송 목적의 도선 74척도 통제됐다.

철도는 경전선 광주송정∼순천 구간과 호남선 목포∼광주송정 구간, 장항선 용산∼익산 구간의 운행이 안전을 위해 전날 저녁부터 중지됐다. 전남 신안 천사대교도 전날 오후 7시부터 이날 오전 2시까지 통행이 제한됐다.

소방당국은 인력 1421명과 장비 397대를 동원해 주택 파손과 토사, 낙서 등 도로 장애물 제거 등 350여건에 대해 안전조치를 하는 한편, 제주와 전남 순천, 경남 함양·함안 등 13곳에서는 470t의 급·배수 지원을 하고 있다.

