韓銀, 기준금리 0.50% 동결…역대 최저 수준 유지 (2보)

속보[아시아경제 김은별 기자] 한국은행이 기준금리를 역대 최저 수준인 연 0.50%로 동결했다. 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산세가 심상치 않은 가운데, 완화적인 통화정책을 유지할 수밖에 없다는 판단이 작용했다.

한은 금융통화위원회는 27일 본회의를 열고 기준금리를 연 0.50%로 동결했다. 이미 금리가 역대 최저 수준인 만큼 금리를 더 내릴 수는 없었던 것으로 파악된다. 미국 연방준비제도(Fed)의 기준금리가 제로(0) 수준으로 한국의 기준금리 실효하한(금리를 내릴 수 있는 하한선)은 0.25% 수준으로 파악되지만, 아직 불확실성이 남아 있어 추가 금리인하는 최후의 카드로 남겨둔 것으로 보인다.

코로나19 확산으로 금융시장이 출렁이던 지난 3월, 한은은 기준금리를 1.25%에서 0.75%로 대폭 내렸다. 이어 지난 5월 기준금리를 한 차례 더 인하했다.

한은의 기준금리 동결은 이미 시장에서 예상됐던 바였다. 금융투자협회가 지난 11일부터 18일까지 채권시장 종사자 100명을 설문조사한 결과에서도 1명을 제외한 99명이 기준금리 동결 결정을 예상했다.

