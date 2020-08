[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 한예슬이 고혹적인 미모를 뽐냈다.

한예슬은 26일 SNS에 사진 한 장을 올렸다.

사진 속 한예슬은 흰색 상의와 파스텔톤 바지를 입고 카메라를 응시하고 있다.

한편, 한예슬은 유튜브 채널 '한예슬 is'를 통해 팬들과 활발하게 소통하고 있다.

