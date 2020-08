[아시아경제 김철현 기자] 전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 지난 15일 광복절 집회에 참가한 전체 명단을 제출하기로 했다. 정은경 중앙방역대책본부 본부장은 26일 정례 브리핑에서 "민주노총에 대해 집회 참석자들에 대한 명단 제출 요청을 공문으로 시행했고, 명단을 제출하기로 했기 때문에 검사를 받지 않은 사람들에 대해 검사를 안내하고 관리할 계획"이라고 밝혔다.

정 본부장은 이어 "민주노총이 개최한 기자회견 내지는 집회와 관련해 확진자가 1명 확인돼 현재 역학조사를 진행하고 있다"며 "8월 15일 서울 도심 집회에서 노출됐을 가능성과 함께 그 이전에 사업장에서 노출됐을 가능성을 보고 있다"고 설명했다. 그는 또 "확진자를 중심으로 주변에 있던 노출 가능한 사람들에 대한 명단을 파악하고 있다"며 "통신사 측에 주변에 대한 통신 정보를 요청했다"고 덧붙였다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr