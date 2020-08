한-인도네시아, 차관급 경제협력위 화상회의…"코로나 극복 단초"

[아시아경제 김보경 기자] 한국과 인도네시아 양국은 25~26일 양일에 걸쳐 한-인도네시아 차관급 경제협력위원회를 개최했다.

이번 경제협력위원회에 우리 측은 산업통상자원부 박기영 통상차관보, 인니 측은 경제조정부 리잘(Rizal Affandi Lukman)차관이 수석대표로 참석했다.

2018년 9월 인도네시아 조코위 대통령 방한 시 양국간 체결된 한-인도네시아간 경제협력위 MOU 이행을 위한 것으로, 무역투자·산업협력·전자상거래 분야에서 양국간 경제협력을 논의하기 위해 마련됐다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황에서도 양국간 지속적인 경제협력의 증진을 위해 참석자를 최소화하고 화상회의로 진행했다.

박기영 차관보는 경협위에서 "양국은 코로나19로 인해 많은 어려움에 직면한 상황"이라며 "한-인니 경협위 화상개최를 통해 한국과 인도네시아의 경제협력이 코로나19 극복을 위한 단초가 되기를 기대한다"고 언급했다.

이어 "한국 정부는 양국간 무역투자 활성화, 주력산업 협력 강화, 디지털 통상 확대 등을 통해 기업간 협력이 활성화될 수 있도록 적극 지원할 것"이라 말했다.

양국은 이번 화상회의에서 논의된 내용을 바탕으로 연내 장관급 한-인니 경제협력위원회를 열어 경제협력 방안을 더욱 심도 있게 논의할 계획이다.

