'백파더' 기름떡볶이-소떡어떡까지 성공...다음주 '비빔라면' 예고(종합)

[아시아경제 강혜수 기자] 22일 오후 방송된 '백파더 : 요리를 멈추지 마!'(이하 '백파더')에서는 백종원이 떡볶이를 이용한 기름 떡볶이와 소떡어떡을 만들었다.

이날 '백파더'의 요리 주제는 '떡볶이'였다. 떡은 양념 안된 떡이라면 어떤 종류건 상관이 없었다. 또한 밀떡, 쌀떡, 절편 어느 것이건 상관없는데, 만약 쫄깃한 걸 좋아한다면 쌀떡을 선택하라고 했다. 밀떡은 밀가루라 볶다보면 잘 퍼진다고 설명했다.

또 백종원은 떡을 물에 미리 담궈두지 않아도 된다고 강조했다. 이에 양세형은 "요린이분들은 그것보다 씻어야 되는지 궁금해할 수 있다"고 지적했다.

오늘따라 설명을 잘해주는 백종원에 양세형은 "기분이 많이 좋아보인다"고 했고, 백종원은 "사실 한 두회하고 끝날 줄 알았다"고 털어놔 웃음을 안겼다.

백종원은 "기름 떡볶이는 불조절이 제일 중요하다"고 강조하면서, 양념을 만들기 시작했다. 백종원은 설탕, 진간장, 대파, 참기름, 식용유 등을 준비한 후, 양을 맞춰 떡과 함께 잘 섞어주라고 했다. 아이들에게 먹일거라면 고추가루 등 매운 양념은 빼고 섞어주라고 했다.

이때 한 요린이가 "오뎅을 넣어도 되냐"고 물었고, 백종원은 "너무 앞서가지 마라"면서 "그건 이따가 할거니까 지금은 떡만 넣어라"고 말했다.

양념을 잘 섞은 떡을 이제 팬에서 잘 볶아줘야했다. 백종원은 "팬이 달귀지면 양념된 떡을 넣는데, 자신이 없으면 그냥 처음부터 팬에 넣고 불을 최대한 줄여라"고 했다.이어 "양념이 끓고 수분이 날아가면 약불로 떡을 말랑말랑하게 줄인다고 생각하면 된다"고 덧붙였다.

와중에 백종원은 "지금 생방송은 보지 말고 다음주 월요일에 방송되는 확장판을 봐라. 더 재밌다"고 홍보했고, 이에 양세형은 "방금 작가님이 엄지척했다"고 말해 웃음을 안겼다.

기름 떡볶이는 떡이 말랑해지고 기름이 돌면서 수분이 거의 없어지면 불을 끄면 된다고 백종원은 설명했다. 그런데 다 완성한 후 맛없는 분 손들라고 했을때, 대부분의 요린이들이 손을 들어 백종원은 의아해했다. 그러면서 "맛이 없으면 설탕을 조금 넣고 살짝 코팅해줘라"고 조언했다.

두번째로는 소떡어떡을 만들었다. 즉 소시지-떡, 어묵-떡을 꼬치에 꽂아 볶는 메뉴였다. 이 메뉴의 양념에는 설탕이 세 스푼 들어갔는데, 백종원은 어쩔 수 없다고 설명했다. 양념은 불에서 살짝 보글거릴때까지만 끓여놔야했다.

그리고 소시지는 끝을 조금 잘라주고 햄도 떡 크기 만큼 잘라준 뒤, 어묵은 떡을 넣고 돌돌 말아 꼬치에 순서대로 꽂으면 준비가 다 된 것이었다. 그리고 살짝 잠길 정도로만 팬에 기름을 붓고 꼬치를 튀겨야했다.

이때 백종원은 "기름을 전문점처럼 찰랑거리게 팬 가득 붓지 말고 팬에 빈틈이 안 보일 정도로만 붓어라. 안그러면 위험하다"고 특히 주의를 줬다. 이렇게 다 튀겨진 꼬치를 좀 전에 완성해 둔 양념에 찍어먹으면 완성이었다.

이날 꼬치를 다 튀기기도 전에 생방송 시간이 종료되어 양세형은 "안 익은 걸 그냥 먹어보면 안되겠냐"고 애원했고, 백종원은 단호하게 "안돼!"라고 했지만 결국 방송 몇 초를 남겨두고 양세형은 꼬치에 양념을 찍어먹는 모습으로 마무리했다.

말미에 백종원은 "다음주엔 비빔라면을 만들거다. 비빔라면용으로 파는 것 말고, 급할 때 직접 해먹는 비빔라면이니까 라면 아무거나 1봉지하고 콩나물, 그 외 기본 양념을 준비해라"고 예고했다.

MBC 언택트 시대 쌍방향 소통 요리쇼 '백파더'는 매주 토요일 오후 5시에 방송된다.

