코로나 재확산 불안에 다시 뛰는 마스크주…10%대 상승

[아시아경제 오주연 기자]국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 다시 세 자릿수 증가세를 보임에 따라 전일 하락했던 마스크 관련주들이 강세를 보이고 있다.

20일 오전 10시36분 기준 레몬 레몬 294140 | 코스닥 증권정보 현재가 19,800 전일대비 2,100 등락률 +11.86% 거래량 5,363,399 전일가 17,700 2020.08.20 10:36 장중(20분지연) 관련기사 레몬, 검색 상위 랭킹... 주가 3.19%【전문가의견】 전기차 보조금 늘어난다...'2차전지 관련주' 미소 활짝 레몬, 주가 1만 6800원.. 전일대비 -5.88% close 은 전 거래일 대비 11.58% 오른 1만9750원에 거래됐다. 지난 18일 국내 코로나19 확진자가 지속해서 증가함에 따라 마스크 관련주들이 일제히 상승, 레몬도 이날 10%대 상승 마감했지만 전일에는 다시 증시가 안정을 찾으며 마스크 관련주도 모두 하락한 바 있다. 레몬도 전일에는 5.85% 하락 마감했지만, 이날 다시 강세로 바뀌었다.

웰크론 웰크론 065950 | 코스닥 증권정보 현재가 8,890 전일대비 1,040 등락률 +13.25% 거래량 29,724,762 전일가 7,850 2020.08.20 10:36 장중(20분지연) 관련기사 “아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”코로나 재확산에 다시 불붙은 테마주【전문가의견】 '2차전지' 한국이 선도, 관련주들 더 오른다 close 은 전 거래일 대비 17.20% 오르며 마스크 관련주 중에서 가장 큰 상승폭을 기록했다. 지난 18일 29.91% 오른 이후 3거래일 연속 상승세다.

대표적인 마스크 관련주인 모나리자 모나리자 012690 | 코스피 증권정보 현재가 6,920 전일대비 430 등락률 +6.63% 거래량 6,531,624 전일가 6,490 2020.08.20 10:36 장중(20분지연) 관련기사 【전문가추천】 3/4분기 '실적 유망' 반도체 관련주자자 출발합니다! 마스크 美 FDA 승인!!품귀현상 미리 미리! 미FDA 에서 ‘3M’등 일부 중국산 N95 재사용 금지! close 도 이날 9%대 상승했다. 모나리자는 이 시각 전 거래일 대비 9.71% 오른 7110원에 거래됐다. 모나리자 역시 18일 22.20% 급등했다가 전일에는 8%대 하락마감했지만 이날 다시 주가가 날아올랐다.

이외 깨끗한나라 깨끗한나라 004540 | 코스피 증권정보 현재가 4,540 전일대비 285 등락률 +6.70% 거래량 1,338,591 전일가 4,255 2020.08.20 10:36 장중(20분지연) 관련기사 깨끗한나라, 커뮤니티 활발... 주가 -7.14%.깨끗한나라, 2분기 영업이익 174억원…전년比 흑자전환자자 출발합니다! 마스크 美 FDA 승인!! close 도 전 거래일 대비 7.29% 상승한 4565원에 거래됐다.

한편 이날 10시 질병관리본부 중앙방역대책본부(중대본)는 20일 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자가 하룻새 288명 증가했다고 밝혔다. 누적 확진자는 1만6346명으로 늘었다. 일주일 연속 세 자릿수다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr