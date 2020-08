[아시아경제 김봉주 인턴기자] 코미디언 정주리가 세 아들과의 일상을 공개했다.

정주리는 19일 자신의 인스타그램에 "늦잠 자서. 자다가 바로 왜건에 실려 어린이집 가요"라는 글과 함께 사진을 게시했다.

사진에는 왜건에 탄 채 정주리를 바라보고 있는 아들 셋 모습이 담겼다.

한편, 지난 2015년 한 살 연하의 남편과 결혼한 정주리는 슬하에 아들 셋을 두고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr