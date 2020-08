데이터히어로, 美 주식 분석 앱 '초이스스탁US' 출시

[아시아경제 유현석 기자] 데이터히어로는 미국주식 추천, 진단, 포트폴리오 서비스인 초이스스탁US 앱 서비스를 출시했다고 19일 밝혔다.

초이스스탁US는 미국주식 5000개에 대한 시세, 재무제표, 투자지표, 차트분석, 투자매력 점수, 재무차트를 모두 무료로 제공한다.

데이터히어로는 또 빅 데이터와 알고리즘을 활용한 추천 종목과 포트폴리오 서비스도 제공한다. 미국주식을 처음 접하는 사용자들이 쉽고 편리하게 투자할 수 있도록 기업 분석을 위한 데이터 시각물과 분석 리포트를 제공한다.

앞서 초이스스탁US는 지난 6월 과학기술정통부와 한국데이터산업진흥원이 선정하는 2020 데이터스타즈 12개 기업에 선정된 바 있다.

김인중 데이터히어로 대표는 "미국주식을 처음 시작하는 분들도 쉽고, 편리하게 이용할 수 있도록 서비스를 개발했다"며 "회사의 빅 데이터 분석과 투자 의사결정 알고리즘 기술을 적용해 데이터에 근거한 투자의사 결정 문화를 확산하는 데 기여할 것"이라고 설명했다.

데이터히어로의 미국주식 분석 앱은 구글 플레이 스토어에서 '초이스스탁US'로 검색하면 다운 받을 수 있다. 아이폰 이용자를 위한 앱은 연내 출시될 예정이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr