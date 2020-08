[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 최은주가 초콜릿 복근을 자랑했다.

최근 최은주는 자신의 인스타그램에 사진 한 장을 게재했다.

사진 속 그는 밀착된 트레이닝복을 입고 한 팔을 들어올려 복근을 강조하는 포즈를 취하고 있다. 특히 체지방을 쏙 걷어내 다부진 근육을 드러낸 그녀의 복근은 보는 이로 하여금 감탄을 자아내게 한다.

한편 최은주는 최근 유튜브 채널을 시작해 팬들과 소통하고 있다.

