환경부, 조사위 꾸려 댐 운영 적절성 조사 돌입

방류 관련 댐 운영 적정성 등 전반 조사…민간 전문가로 구성

'하천 통합관리 미흡' 지적에 "조속히 법개정"

[아시아경제 문채석 기자]환경부가 집중호우 시 주요 댐 운영과 관리가 적정했는지에 대한 객관적인 검증 절차에 들어갔다고 14일 밝혔다.

환경부는 섬진강댐, 용담댐, 합천댐 등 하류 홍수피해 지역 댐 운영·관리 적정성을 조사하기 위해 '댐관리 조사위원회(위원회)'를 구성하기로 했다.

다음주부터 사전조사를 개시한다. 민간 위원장을 둔다. 위원은 섬진강댐, 용담댐, 합천댐 등 권역별로 지자체, 관련 학회 및 지역협의체 등의 추천을 받아 구성한다.

방류량·방류 시기 및 기간, 방류통보 여부 등 댐 운영 적정성은 물론 관련 기준 등 댐 운영·관리 전반에 대해 조사할 예정이다.

한편 조명래 환경부 장관은 이날 오후 섬진강댐 및 하류 지역을 방문해 지역 의견을 들었다.

그는 "지역주민 의견을 충분히 반영해 댐 운영 적정성에 대해 객관적이면서도 신속한 검증을 하겠다"고 말했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr