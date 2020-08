8월 임시국회서 '4차 추경' 논하자는 통합당…민주당 받아들일까

[아시아경제 이지은 기자] 미래통합당이 오는 18일 시작되는 8월 임시국회에서 '4차 추경(추가경정예산)'에 대한 논의를 진행하자고 목소리를 높이고 있다. 예비비만으로 재해 피해를 막기 힘들다는 것인데, 정부여당은 추경에 선을 긋고 있어 과연 이같은 주장이 받아들여질지는 미지수다.

주호영 통합당 원내대표는 14일 취임 100일을 맞아 진행한 기자간담회에서 "정부는 수해 피해액을 5000억 정도로 추산하는 것 같지만 현지 가보니 피해액이 조 단위를 넘을 것으로 본다. 피해 가구에 대한 직접지원은 추경을 통해서만이 가능하다고 본다"며 이같이 말했다.

이와 관련, 통합당은 내주부터 임시국회 소집을 요구해 결산심사를 하는 한편 4차 추경을 촉구하겠다는 방침이다. 김성원 원내수석부대표는 "최근 기록적 장마로 전 국토가 큰 피해를 입었고, 통합당은 피해 초기부터 민생현장을 찾아 긴급추경 편성 등 피해복구 지원방안 마련, 재해재난 지원금 현실화를 약속했다"며 "그 약속을 지키기 위해 8월 임시국회 소집 요구서를 제출하고 추경 편성 여부를 정부 여당에 촉구하겠다"고 말했다.

김 원내수석은 "어찌된 일인지 정부여당이 지난 총선과 달리 선거가 없어서 그런지 추경 편성을 머뭇거리고 있다"며 "시급한 사태에 비상한 대처를 하기 위한 추경편성에 즉각 협조하기 바란다"고 목소리를 높였다.

같은 날 김종인 통합당 비상대책위원장도 가락시장 상인 간담회에서 "정치권에서 여야 가릴 것 없이 수해 피해를 빠른 시일 내에 극복하고 모든 것을 정상화시켜야 한다"며 "정부여당도 현 상황 인식을 같이 하고 있기 때문에 빠른 시일 내에 예산 혹은 4차 추경을 해서 복구에 최선을 다할 것"이라고 말했다.

하지만 이같은 통합당의 요구를 민주당이 받아들일지는 미지수다. 당정청은 앞서 야당이 요구한 재난지원금 지급 액수 2배 상향안은 받아들이되, 4차 추경에 대해서는 "현재 예산으로 감당할 수 있다"며 판단을 유보했다.

여당은 8월 임시국회에서 추경 논의보다는 고위공직자범죄수사처(공수처) 출범에 집중할 것으로 보인다. 앞서 이해찬 더불어민주당 대표는 통합당에 "8월 국회 시작 때까지 추천위원을 선임해 법적 책임을 다하라"고 압박을 가했다. 통합당이 공수처장 후보추천위원을 선임하지 않을 경우, 법 개정을 통해 공수처 출범을 강행할 수 있다고 시사하기도 했다. 반면 통합당은 내부적으로는 추천위원 선임을 검토하면서도, 공수처 자체가 '위헌'이라며 헌법재판소의 위헌 판결을 보고 나서 행동하겠다는 입장을 취하고 있다.

