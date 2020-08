[미국주식 승부주] 캠벨수프, 투자매력 상위 7%...“매수”

미국주식 분석 서비스를 제공하는 초이스스탁US는 14일 승부주로 캠벨수프(CPB)을 선정했다.

★캠벨수프 투자매력 및 적정주가 확인하기

캠벨수프는 캔 수프를 전문으로 하는 편의 식품 제조 회사다. 수프와 간단한 식사 제품, 파스타 소스, 비스킷, 스낵, 건강음료 등 식품 및 음료 제품을 제조 및 판매한다.

주요 브랜드로 켐벨, 가든프레쉬, 골드피쉬, 밀라노, V8 등이 있다.

초이스스탁에 따르면 캠벨수프의 투자매력 점수는 78점으로 미국 전체 상장기업 5,298개 중 405위로 상위 7%에 속한다. 초이스스탁은 캠벨수프의 목표가로 77 달러를 제시했다. 현재가는 51.18 달러다.

미국주식 승부주는 초이스스탁이 투자매력 점수, 적정주가, 주가추세 등 모든 조건을 통과한 기업 중 하루 5개를 엄선해 제공한다.

★ 초이스스탁US 앱 다운로드 받기

투자매력 점수는 데이터히어로가 개발한 미국주식 분석 알고리즘으로 22개의 요인분석을 통해 기업의 성장성, 안전성, 배당매력, 독점력, 현금창출력 등을 종합해 계산한다. 투자매력 점수가 높을수록 우량 기업이다.

초이스스탁의 미국주식 주요 서비스는 ▲종목추천 ▲추천 포트폴리오 ▲전 종목 투자매력점수 및 적정주가 ▲전 종목 투자매력 순위 ▲배당주, 성장주 등 종목 족보 리스트 ▲10년 재무차트 및 투자지표 ▲배당정보 등을 제공한다.

★ 초이스스탁US 무료체험 신청하기

최근 핫이슈 종목

씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 221,400 전일대비 52,300 등락률 -19.11% 거래량 6,180,014 전일가 273,700 2020.08.14 15:30 장마감 close , 엑세스바이오 엑세스바이오 950130 | 코스닥 증권정보 현재가 29,500 전일대비 6,800 등락률 +29.96% 거래량 12,293,430 전일가 22,700 2020.08.14 15:30 장마감 close , LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 700,000 전일대비 37,000 등락률 -5.02% 거래량 1,160,403 전일가 737,000 2020.08.14 15:30 장마감 close , 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 58,000 전일대비 700 등락률 -1.19% 거래량 15,672,548 전일가 58,700 2020.08.14 15:30 장마감 close , 수젠텍 수젠텍 253840 | 코스닥 증권정보 현재가 31,400 전일대비 2,800 등락률 -8.19% 거래량 2,241,300 전일가 34,200 2020.08.14 15:30 장마감 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.