허창수 전 회장, ㈜GS서 상반기 보수 114억원

[아시아경제 황윤주 기자] 허창수 전 GS 그룹 회장이 올해 상반기 그룹 지주사 ㈜ GS에서 114억200만원의 보수를 받았다.

14일 (주) GS 반기보고서에 따르면 허 전 회장은 상반기에 급여 6억2700만원, 상여 10억9500만원, 퇴직소득 96억8000만원을 수령했다. 허 전 회장은 그룹 회장에서 물러났다.

정택근 전 GS 그룹 부회장은 급여 3억1200만원, 상여 5억4400만원, 퇴직금 49억2900만원 총 57억8500만원을 지급받았다.

허 전 회장에 이어 그룹 총수 자리를 이은 허태수 회장은 급여 10억8800만원을, 홍순기 대표이사 사장은 6억1500만원을 받았다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr