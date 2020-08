에스피지, 2분기 영업익 36.3억…전년비 39%↑

[아시아경제 박형수 기자] 에스피지 에스피지 058610 | 코스닥 증권정보 현재가 6,900 전일대비 30 등락률 -0.43% 거래량 47,975 전일가 6,930 2020.08.14 11:57 장중(20분지연) close 는 올 2분기 영업이익이 36억3100만원으로 전년 동기 대비 38.9% 늘었다고 14일 공시했다. 같은 기간 매출액은 860억6800만원으로 5.1% 늘었고 순이익은 26억4500만원으로 9.3% 증가했다.

회사 측은 마스크 장비와 기타 장비군 기어드 모터 매출이 늘면서 전체적으로 실적이 좋아졌다고 설명했다.

