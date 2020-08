[프로필]박준영 해수부 신임 차관…"인사·기획 전문가"

[아시아경제 주상돈 기자] 14일 해양수산부 차관에 임명된 박준영 기획조정실장은 인사와 기획 분야의 전문가로 평가 받는다.

고려대 행정학과를 졸업한 박 신임 차관은 1992년 행시 35회로 공직 생활을 시작했다.

해운항만청과 해수부 어업개발국, 양식어업과, 해운물류국 등을 거쳤다. 해양환경과장과 법무담당관, 어업교섭과장, 혁신인사기획관, 어촌양식정책관, 대변인 등 다양한 분야를 경험했다. 이후 특히 그는 인사·기획과 수산 분야 전문가로 평가 받는다.

다음은 박 차관의 프로필.

1986. 2. 수성고

1990. 2. 고려대 행정학과

1992. 4 행정사무관 임용(행시35회)

1993. 4 해운항만청 인천지방해운항만청 총무과

1997. 7 해양수산부 어촌개발국

1998. 3 해양수산부 어업진흥국 양식어업과

1999. 6 해양수산부 어업자원국

2000. 3 해양수산부 해운물류국

2000. 7 해양수산부 총무과

2002. 1 해양수산부 인천지방해양수산청 해양환경과장

2002. 7 해양수산부 기획관리실 법무담당관

2003. 6 유엔식량농업기구(FAO) 고용휴직

2006. 9 해양수산부 어업자원국 어업교섭과장

2007. 2 해양수산부 정책홍보관리실 혁신기획팀장

2007. 4 해양수산부 정책홍보관리실 혁신인사기획관

2008. 3 국토해양부 장관비서관

2009.10 국토해양부 국토정책국 산업입지정책과장

2011.12 국토해양부 동서남해안및내륙권발전기획단 기획관

2013. 4 해양수산부 수산정책실 어촌양식정책관

2015. 2 외교부 주영국대한민국대사관 공사참사관

2018. 3 해양수산부 대변인

2018. 9 해양수산부 기획조정실장

주상돈 기자 don@asiae.co.kr