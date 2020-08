김원규 이베스트증권 대표, 스테이 스트롱 캠페인 동참

[아시아경제 박지환 기자] 김원규 이베스트투자증권 대표가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복을 기원하는 ‘스테이 스트롱 캠페인’에 동참 했다고 14일 밝혔다.

스테이 스트롱 캠페인은 코로나19 극복과 종식을 응원하는 릴레이 공익 캠페인이다. 연대 메시지를 전세계로 확산시키고자 올해 3월 대한민국 외교부가 시작했다.

기도하는 두 손에 비누 거품이 더해진 그림과 ‘Stay Strong’이라는 문구가 들어간 팻말을 참가자가 들고 사진을 찍어 SNS에 올린 후 다음 주자를 지명하는 방식으로 캠페인이 이루어진다. 개인위생 관리를 통해 함께 코로나19를 극복 하자는 의미를 담고 있다.

김원규 대표는 하이투자증권 김경규대표의 지명을 받아 캠페인에 동참했다. 다음 주자로는 메트로신문 이장규 대표와 리얼티뱅크 황장규 회장을 추천했다.

김 대표는 "대응은 대개 위기 이상의 역량이 필요하다"며 "전세계적 위기 상황이므로 모두 동참해 개인위생 철저 및 사회적 거리 두기로 코로나19를 극복했으면 한다"고 당부했다.

