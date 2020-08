"홍콩 경찰, 지미 라이와 연계된 시민단체·기부자 수사에 초점"

[아시아경제 이현우 기자] 홍콩 경찰이 앞서 지난 10일 체포됐다 보석으로 풀려난 지미라이 빈과일보 사주와 연계된 시민단체와 온라인 기부자들을 수사하는데 초점을 맞추고 있다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 13일 보도했다.

SCMP에 따르면 홍콩 국가보안법 위반혐의로 지미 라이를 체포했던 홍콩경찰은 다음 수순으로 그와 연계된 '자유를 위해 싸우자, 홍콩과 함께(SWHK)'라는 시민단체에 수사의 초점을 맞추고 있다. 이 시민단체는 지난 5월말 중국 전국인민대표대회가 홍콩보안법 제정을 강행하겠다는 방침을 밝히자 홍콩보안법 저지를 위한 국제사회의 연대를 호소하는 활동을 펼치겠다며 온라인 모금 캠페인을 통해 169만 달러(약 20억원)를 모금한 뒤 홍콩 당국의 주목을 받아왔다.

SWHK는 지난 6월 30일 홍콩보안법이 시행된 후에는 이 법이 '중ㆍ영 공동선언'의 명백한 위반이라면서 영국 정부에 중국과 홍콩 제재를 즉시 검토할 것을 촉구했다. 중국과 영국이 1984년 체결한 중ㆍ영 공동선언은 1997년 중국 반환 후 50년 동안 홍콩의 현 체제를 유지하고, 외교와 국방을 제외한 입법, 사법, 행정, 교육 등의 자치권을 인정하는 내용이 담겨있다.

SCMP는 한 소식통을 인용해 홍콩 경찰이 지미 라이와 그의 두 아들이 지난 6주 동안 해외 계좌를 통해 SWHK그룹에 수십만 달러의 자금을 지원한 혐의에 대해 수사하고 있다고 전했다. 이 소식통에 따르면 지난 10일 체포된 '우산 혁명' 주역 아그네스 차우(周庭)와두 명의 활동가도 이 단체에서 핵심 인물로 활동한 혐의를 받고 있다.

지미 라이의 최측근으로 알려진 마크 시먼, 미국에서 활동하는 홍콩 민주화 단체 '홍콩민주평의회' 사뮤엘 추 총장, 그리고 다른 한 명의 활동가도 미국과 유럽 등에서 홍콩 제재를 촉구한 혐의를 받는 것으로 알려졌다. SCMP는 홍콩 당국의 소식통이 "우리는 이 단체를 재정적으로 지원한 사람들에 대해 조사하고 있다"며 "만약 기부자들이 불법 행위를 알고도 이 단체에 기부를 계속했다면 이는 홍콩보안법 위반이 될 것"이라고 밝혔다고 보도했다.

