[아시아경제 김은별 기자] 국제금융센터는 13일 최재영 원장과 임직원이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복을 위해 현장에서 뛰는 의료진을 응원하고자 '덕분에 챌린지' 캠페인에 동참했다고 밝혔다.

최 원장은 "긴 장마와 습한 날씨 속에서도 투철한 사명감으로 노고를 아끼지 않으시는 의료진들께 존경과 감사의 마음을 전한다"며 "국제금융센터 임직원들도 코로나19 확산을 막기 위해 철저한 방역과 생활 속 거리두기를 지속적으로 실천하기로 했다"고 말했다.

'덕분에 챌린지'는 의료진에 고마움과 존경을 담은 수어를 사진 등으로 표현하는 국민 참여 캠페인을 뜻한다. 최 원장은 '덕분에 챌린지' 다음 참여자로 최희남 한국투자공사(KIC) 사장을 추천했다.

