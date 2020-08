글로벌 반도체 '톱10' 상반기 매출 17%↑…삼성 2위·하이닉스 4위

IC인사이츠, 상반기 상위 10개 기업 매출 총174조원

[아시아경제 이동우 기자] 전 세계 반도체 시장 상위 10개 업체의 올 상반기 매출이 작년 같은 기간보다 17% 늘어난 것으로 나타났다.

12일 업계에 따르면 반도체 전문 시장조사업체 IC인사이츠는 최근 보고서를 통해 올해 상반기 세계 상위 10개 반도체 기업의 매출이 총 1470억9300만달러(약 174조원)를 기록했다고 밝혔다.

이는 지난해 상반기(1259억8000만달러) 대비 17% 증가한 수준으로 6위 브로드컴과 9위 TI(텍사스 인스트루먼츠)를 제외하면 모두 성장세를 보였다.

상반기 매출은 인텔이 389억5100만달러(46조1800억원)로 1위를 기록했다. 삼성전자는 297억5000만달러(35조원)로 2위, 대만의 TSMC가 매출 207억1700만달러(24조5700억원)로 파운드리 기업으로 유일 순위권에 오르며 3위에 랭크됐다.

SK하이닉스는 지난해 동기보다 13% 증가한 130억9900만달러(15조원)로 4위를 차지했다. 마이크론(106억달러), 브로드컴(81억달러), 퀄컴(78억달러), 엔비디아(65억달러), TI(62억달러), 중국 화웨이의 자회사 하이실리콘(52억달러) 등이 뒤를 이었다.

특히 하이실리콘은 전년 동기 대비 매출은 상반기 49% 급증하면서 올 1분기 첫 '톱10'에 진입한 이후 상반기 기준으로도 10위를 기록했다.

다만 IC인사이츠는 하이실리콘이 하반기 다시 10위권 밖으로 밀려날 가능성이 높다고 밝혔다.

미국의 강력한 중국 제재조치에 따라 세계 1위 파운드리 업체인 대만의 TSMC가 9월15을 끝으로 하이실리콘과의 거래를 종료할 예정이다. 또 화웨이가 자체 개발 반도체 ‘기린칩’ 생산을 포기했다는 점도 언급했다.

