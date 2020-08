[장마감 분석]외국인·기관 순매매 비중 높은 종목

AI투자비서 라씨로는 매일 장마감 후 외국인과 기관의 보유 비중이 확대된 종목을 분석해서 제공한다.

상장주식수 대비 외국인이나 기관 순매매의 비중이 높은 경우, 이후 주가 변동에 영향을 줄 수 있기 때문에 많은 투자자들이 관련 종목에 주의를 기울인다.

AI라씨로가 분석한 결과, 어제 8월10일 기관은 한솔로지스틱스를 총 주식의 0.8%인 23만1800주 순매수했고, 이엔드디를 총 주식의 1.1%인 10만1165주 순매수 한 것으로 나타났다. 외국인은 JW중외제약2우B을 총 주식의 2.4%인 2167주 순매수했고, 에코바이오를 총 주식의 1.7%인 19만5364주 순매수 한 것으로 나타났다.

해당 정보는 현재 라씨로웹 또는 구글 플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 18시 40분, 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수 있다.

[투자자 관심 종목]

SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 401,000 전일대비 500 등락률 -0.12% 거래량 565,180 전일가 401,500 2020.08.11 15:30 장마감 close , 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 11,050 전일대비 100 등락률 -0.90% 거래량 1,979,306 전일가 11,150 2020.08.11 15:30 장마감 close , 금호석유우 금호석유우 011785 | 코스피 증권정보 현재가 38,300 전일대비 900 등락률 -2.30% 거래량 69,303 전일가 39,200 2020.08.11 15:30 장마감 close , 두산솔루스 두산솔루스 336370 | 코스피 증권정보 현재가 46,650 전일대비 1,650 등락률 +3.67% 거래량 2,739,713 전일가 45,000 2020.08.11 15:30 장마감 close , 일진다이아 일진다이아 081000 | 코스피 증권정보 현재가 67,400 전일대비 400 등락률 +0.60% 거래량 977,725 전일가 67,000 2020.08.11 15:30 장마감 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.