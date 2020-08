[아시아경제 박종일 기자] 서초구의회(의장 김안숙)은 10일 계속되는 호우로 인해 비상근무체제를 유지하고 있는 서초구 재난안전대책본부를 방문했다.

김안숙 의장을 비롯한 서초구의회 의장단은 구청 4층에 위치한 재난안전대책본부를 방문, 비상근무중인 관계공무원의 노고에 감사를 표하고 계속되는 장마로 인한 피해가 최소화 될 수 있도록 적극적인 노력을 당부했다.

김안숙 의장은 “아무쪼록 이번 집중호우에 따른 피해를 최소화 할 수 있도록 관계 공무원과 유관기간의 노력을 당부하고, 쓰러진 수목, 포트홀 등으로 생길 수 있는 2차 안전사고 방지에 힘써 달라”고 밝혔다. 이어 “길어지는 장마로 대응하는 직원들도 건강에 각별히 유의하고 장마가 끝나는 날까지 최선을 다해주길 바란다”고 말했다.

