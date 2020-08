대교, AI 학습 '써밋 스피킹' 론칭

개인별 단계별 맞춤 학습

[아시아경제 김대섭 기자] 대교는 눈높이 브랜드를 통해 인공지능(AI) 학습 프로그램인 '써밋 스피킹'과 '써밋 스코어 국어'를 론칭한다고 10일 밝혔다.

이번 학습 프로그램은 태블릿PC에 적용된 AI 알고리즘을 활용해 개인별 맞춤 학습을 제공한다. 학습자의 수준을 파악하고 단계별 학습 전략을 제시한다.

써밋 스피킹은 학습자가 자기주도 학습을 통해 태블릿PC의 화면을 넘겨가며 자연스럽게 영어 말하기 능력을 향상시킬 수 있는 디지털 AI영어 학습 프로그램이다. '의미 이해-발화 훈련-실전 대화'라는 단계적 학습 과정으로 설계됐다. 단계적 학습 과정과 시스템은 현재 특허 출원 중에 있다는 게 회사의 설명이다.

특히 '이미테이션', '레벨 업 챌린지', '리얼 톡' 코너를 통해 말하기 능력을 효과적으로 향상시킬 수 있다. 이미테이션 코너에서는 원어민의 음성과 감성 모방도를 동시에 측정해 '따라 말하기' 과정을 정교화했다. 리얼 톡 코너에서는 학습자의 발화 내용에 따라 반응이 달라지는 AI원어민과의 대화를 통해 쌍방향 의사소통이 가능하다.

써밋 스코어 국어는 대교에서 자체 개발한 '크리드 지수'를 단계별로 적용한 개인별 맞춤 학습 알고리즘을 통해 디지털 교육 서비스를 제공하는 국어 내신 전문 스마트 학습 프로그램이다. 크리드 지수는 한국어 독해 지수로서 글의 쉽고 어려운 정도를 측정해 지수로 산출했다. 교과서 각 지문마다 크리드 지수를 적용해 지문의 객관적 수준을 학습자에게 맞춰 고빈도 어휘, 독해 전략 등을 제시한다.

또 문항 속성 데이터베이스를 활용해 학습 과정에서 발생한 오답 경향성을 분석해 개인별 맞춤 처방을 제공하도록 프로그램이 설계됐다.

대교 관계자는 "써밋 스피킹과 써밋 스코어 국어는 내달 1일부터 전국의 눈높이러닝센터와 예스클래스에서 학습할 수 있다"며 "올해 안에 방문학습을 통해서도 디지털 제품 학습을 가능하게 해 학습자들의 편의에 맞춘 학습 채널을 다양화할 것이다"라고 말했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr