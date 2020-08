장맛비에 5호 태풍 장미까지 북상 중인 9일 서울 서초구 한강홍수통제소에서 김종석 기상청장이 영산강 홍수통제소에서 정세균 국무총리 주재로 열린 집중호우 피해 관련 회의에 영상으로 참석하고 있다. /문호남 기자 munonam@

