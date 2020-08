“인상 펴고 우산 펴” 1위 날씨 어플이 준비한 이색 이벤트

1위 날씨 어플 ‘첫화면날씨’ 개발사 (주)티니어(TNEAR)는 길어지는 장마철에 지친 사람들에게 활기를 불어넣어줄 이색 이벤트를 준비했다고 밝혔다.

8월 중 하루, 비가 오는 날 지하철역을 이용하는 시민들에게 센스 있는 문구가 담긴 우산을 무료로 배포하겠다는 것이다.

‘첫화면날씨’ 는 최근 유저들의 성원에 힘 입어 날씨 어플 분야 1위를 달성했다. 티니어(TNEAR) 퍼포먼스 마케팅 팀은 “많은 사랑과 관심에 보답하고 싶었다. 장마를 멈추게 할 수 없는 대신 직접 우산을 나눠드리면서 시민 분들께 특별한 경험을 선사하기 위해 이벤트를 기획했다” 고 밝혔다.

또한 이번 이벤트는 깜빡하고 우산을 가지고 나오지 않은 시민들에게 날씨 체크의 중요성을 알리겠다는 의미를 더했다.

첫화면날씨 퍼포먼스 마케팅 팀은 “앞으로도 정확하게 날씨정보를 전달하여 누구나 쉽고 빠르게 날씨를 알 수 있도록 노력하겠다. 지하철역을 지나가다가 우산이 없으신 분들은 저희를 찾아달라” 고 말하며 우산이 활짝 펴지듯, 시민들의 인상도 함께 펴지기를 기원했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr