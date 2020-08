뉴욕검찰, 트럼프 개인·기업 차원 금융 사기 수사

성추행 입막음 의혹외에 금융사기 가능성 수사 첫 거론

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 뉴욕 검찰이 도널드 트럼프 대통령과 그의 회사가 금융ㆍ보험 사기를 저질렀을 가능성도 수사 중이라는 사실이 처음 공개됐다.

뉴욕타임스는 3일(현지시간) 사이러스 밴스 주니어 맨해튼 지검장이 이날 법정에 제출한 문건을 통해 트럼프 대통령의 사업 관행에 관한 "이론의 여지가 없는" 작년 언론 보도들이 트럼프 대통령 납세자료 제출 요구의 법적 근거를 분명히 보여준다고 밝혔다고 보도했다.

타임스는 검찰이 근거로 제시한 기사들이 "트럼프그룹에서 광범위하고 오랫동안 지속된 범죄 행위에 관한 것들"이라고 덧붙였다.

타임스는 검찰이 지목한 기사들이 트럼프 대통령이 금융기관과 보험사들에 자신의 순자산과 부동산가치를 불법적으로 부풀렸을 가능성이 있다는 내용을 담고 있다고 전했다. 앞서 타임스 등 미 언론들은 트럼프 대통령이 보유 자산을 부풀려 대출을 받는 형식으로 금융 사기를 저질렀다는 내용의 기사를 보도한 바 있다.

이와관련 트럼프 대통령의 성추문 입막음 의혹을 수사해온 맨해튼지검은 지난해 8월 트럼프 대통령 측 회계법인인 '마자스(Mazars) USA'에 8년치 납세자료 제출을 요구한 바있다.

반면 트럼프 대통령 측은 검찰의 납세자료 제출 요구가 부당하다며 이에 응하지 않고 있다. 맨해튼지검이 트럼프 대통령의 납세자료를 확보하더라도 대선을 앞두고 당장 일반에 공개되기는 어렵다. 해당 기록은 검찰이 형사기소를 하고 재판에 제출한 뒤에야 공개된다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr