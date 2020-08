트럼프, "틱톡 매각 대금 일부 美 정부가 받아야 "

9월15일 후 매각 실패시 미국내 서비스 중단 예고

"매각 대금 일부 미 정부에 지급해야"

틱톡 거래는 미 정부가 밑그림 그린 것이라며 '통행세' 주장

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 도널드 트럼프 미국 대통령은 3일(현지시간) 중국 소셜미디어 '틱톡'의 미국 사업 매각과 관련 , 거래 대금의 일부를 미국 정부가 받아야 한다고 주장했다.

트럼프 대통령은 이날 기자들과 만나 틱톡의 모기업 바이트댄스가 마이크로소프트(MS)와 틱톡 매각 협상을 추진하는 것과 관련, 미국기업이면 인수를 허용하겠지만 거래 시한인 9월15일 내에 인수합병이 이뤄지지 않는다면 틱톡의 미국내 사용은 금지될 것이라고 이같이 예고했다.

뉴욕타임스에 따르면 트럼프 대통령이 틱톡 인수합병에 대해 공개적으로 언급한 것은 이번이 처음이다.

트럼프 대통령은 인수 주체와 관련, "나는 그것이 MS이든 다른 누구, 대기업, 보안 업체이든, 아주 미국적인 기업이 사든 상관 없다"고 말했다. 그는 "나는 9월 15일쯤으로 날짜를 정했다"며 "그 시점에 미국에서 (틱톡) 사업은 문을 닫게 될 것"이라며 "MS나 다른 누군가가 그것을 사들여서 거래를 성사시킬 수 없다면 그것은 9월 15일에 문을 닫을 것"이라고 강조했다.

트럼프 대통령은 또 MS의 틱톡 인수와 관련, "30%를 사는 건 복잡하다고 생각한다"며 MS가 틱톡 지분 일부가 아닌 틱톡 전체를 사들이는 게 더 나을 수 있다고 말했다.

그는 특히" 이번 거래가 중국으로 대규모 자금을 유입되게 할 수 있다"며 미국 정부가 이번 거래에 대해 대가를 받아야 한다고 주장했다. 트럼프 대통령은 "미 정부가 이번 거래를 일어나게 한 만큼 거래대금의 일부가 국고로 들어와야 한다"고 거듭 강조했다.

이에 대해 뉴욕타임스는 트럼프 대통령이 구체적인 방법론을 언급하지 않은채 모호하게 미 정부가 거래대금 일부를 받아야한다고 주장했다고 전했다. 뉴욕타임스는 트럼프 대통령의 발언에 대해 MS측은 구체적인 답변을 하지 않았다고 설명했다.

전날 MS는 성명을 통해 사티아 나델라 최고경영자(CEO)가 트럼프 대통령과 대화를 나눈후 틱톡 인수에 나서기로 했으며 늦어도 9월 15일까지 협상을 마무리 짓겠다고 밝혔다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr