김근식 "'조로남불' 조국, 쫌스럽다…공산주의자 발언도 오바"

조국, 국대떡볶이 대표 허위사실적시 명예훼손으로 형사고소

국대떡볶이 대표 "문재인·조국·임종석은 공산주의자"

[아시아경제 김가연 기자] 미래통합당 서울 송파병 당협위원장인 김근식 경남대 교수가 최근 김상현 국대떡볶이 대표를 고소했다고 밝힌 조국 전 법무부 장관을 겨냥해 "쫌스럽다(좀스럽다)"고 비판했다.

김 교수는 2일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "조 전 장관 본인이 야당 시절의 보수진영에 대한 비난과 조롱은 잊고, 본인이 공인이 되어 당한 비난과 조롱을 못 견디고 법적 조치하는 '조로남불'과 '뒤끝작렬'을 강력히 비판한다"며 이같이 말했다.

다만 '공산주의자'라고 발언한 김 대표에 대해서도 "'공산주의자' 발언이 옳다는 건 결코 아니다"라고 지적했다.

그는 "문재인 대통령, 조 전 장관, 임종석 대통령 외교·안보특보가 싫으면 그들의 정책과 발언과 입장이 잘못되었다고 설득력 있게 비판해야 한다"며 "그저 그들이 공산주의자라는 낙인으로 비난하는 건 결코 옳지 않을 뿐 아니라 야당에도 전혀 도움이 되지 않는다"고 강조했다.

이어 "윤희숙 통합당 의원의 5분발언이 감동과 울림을 주는 건 극우 입장의 낙인찍기가 아니라 국민이 동의할 수 있는 합리적 문제 제기였기 때문"이라면서 "김 대표처럼 말도 안 되는 구태의연한 가짜뉴스로 조 전 장관이 공산주의자라고 되뇌는 건 전혀 야당에 도움이 되지 않는다"고 했다.

마지막으로 "조 전 장관이 자신을 비난했다고 좀스럽게 법적 조치하는 게 잘못인 것처럼, 김 대표가 근거도 없이 공산주의자라고 낙인찍는 건 진짜 잘못이다. 가짜뉴스와 낙인찍기로 문 정권을 비난하면 당장은 속이 시원할지 모르지만, 우리가 원하는 문 정권 심판과 정권교체는 그만큼 더 멀어진다"며 "진영을 떠나 아닌 건 아닌 거다. 조 전 장관도 좀스럽지만 김 대표도 오바"라고 덧붙였다.

앞서 조 전 장관은 자신과 가족 관련 의혹에 대한 허위 보도에 대해 법적 대응을 하겠다고 경고한 바 있다.

조 전 장관은 2일 자신의 페이스북에 올린 글에서 김 대표를 허위사실적시 명예훼손으로 형사고소하고 고소인 조사를 마쳤다고 밝혔다.

조 전 장관은 "김 대표는 지난해 9월24일 자신의 페이스북에 '조국은 코링크를 통해서 중국 공산당의 돈과 도움을 받았다'는 명백한 허위사실을 올렸다"며 "게다가 '문재인은 공산주의자, 코링크는 조국 꺼 라는 메시지가 더욱 퍼졌으면 좋겠다', '확인이 안 된 거라서 문제가 된다면 저를 고소하십시오. 감옥에 가야 한다면 기꺼이 가겠습니다' 등의 글을 올린바, 자신의 글이 확인되지 않은 사실임을 인지하고 있으면서 법을 조롱했다. 유명 기업 대표의 이런 무책임한 행동은 법적 책임을 져야한다"고 했다.

한편 김 대표는 이날 자신의 피소 사실을 전하면서 조 전 장관을 또다시 비난했다.

김 대표는 "이 기회에 다시 한번 알려드린다. 문재인, 조국, 임종석은 공산주의자다"라고 주장했다. 이어 또 다른 게시글을 올리고 "조국은 공산주의자입니다"라며 거듭 강조했다.

