[e공시 눈에 띄네]코스피-31일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ 효성=2분기 영업익 176억원...전년比 83.3%↓

◆ SK렌터카=2분기 영업익 139억원...전년比 7.6%↑

◆ KCC=정몽익 대표이사 사임

◆ 평화홀딩스=평화산업이 하나은행으로 빌린 176억원 채무에 대한 보증 결정

◆ 효성ITX=보통주당 150원 현금배당 결정

◆ 현대중공업지주=한국조선해양·현대중공업이 오세아니아지역 선사로부터 받은 17만4000 CBM급 LNG선 1척 공사수주 계약해지

