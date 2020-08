“방탄소년단은 배라다…보라보라 먹자”…올여름 뜨거운 모델 전쟁

배스킨라빈스, 방탄소년단과 함께 한 ‘방탄은 배라다’ TV 광고 공개

신제품 아이스크림 ‘보라보라’ 출시에 맞춰 케이블TV 등 통해 방영





[아시아경제 이선애 기자] 여름 성수기 시장을 공략하기 위한 유통업계 마케팅 경쟁이 치열하다. 특히 새로운 얼굴을 속속 교체하면서 그야말로 광고 모델 전쟁을 방불케 한다.

1일 관련 업계에 따르면 SPC그룹 계열사 비알코리아가 운영하는 배스킨라빈스는 올여름 시장 공략을 위해 업계 최다 러브콜을 받는 방탄소년단을 선택했다. 배스킨라빈스는 방탄소년단과 함께 한 ‘방탄은 배라다’ TV 광고를 이날부터 공개했다.

‘방탄은 배라다’ TV 광고는 방탄소년단 멤버들이 ‘엄마는 외계인’, ‘아몬드 봉봉봉’, ‘쫀떡궁합’ 등 배스킨라빈스의 인기 메뉴 이름으로 대화하는 일상 속 모습을 유쾌하게 그려냈다.

총 3편으로 구성됐으며, 각각 1일, 3일, 5일에 맞춰 순차 공개된다. ▲RM과 슈가가 ‘체리 쥬빌레 골라 줘볼래?’처럼 라임을 맞춰 대화하는 ‘라임놀이편’, ▲, 제이홉, 뷔가 ‘배라(배스킨라빈스의 줄임말)’를 시작으로 ‘라즈베리 소르베’, ‘베리베리 스트로베리’ 등을 이어나가는 ‘끝말잇기편’ 그리고 ▲지민과 정국이 ‘엄마는 외계인이야’, ‘아니, 아빠는 딸바봉이야’라며 배스킨라빈스 제품명으로 일상 대화를 하는 ‘시치미 뚝 뗀 대화편’ 순서로 만나볼 수 있다.

모든 영상은 배스킨라빈스가 8월 이달의 맛으로 선보일 예정인 신제품 ‘보라보라’ 아이스크림으로 마무리되며, 방탄소년단의 달콤한 매력을 담은 TV 광고는 케이블 TV, 지방 지상파 그리고 공식 유튜브 채널에서 공개된다.

SPC그룹 배스킨라빈스 관계자는 “방탄소년단의 매력과 배스킨라빈스만의 독특한 제품명을 활용해 유쾌한 콘셉트의 영상 광고를 기획했다”며 “TV 광고 공개와 동시에 출시되는 8월 이달의 맛 아이스크림 ‘보라보라’에도 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.

이달의 맛 신제품으로 출시한 ‘보라보라’ 아이스크림은 네 가지 아이스크림이 어우러지는 제품으로, 배스킨라빈스 최초이자 역대 배스킨라빈스 제품 중 가장 많은 플레이버를 조합한 것이 특징이다.

이니스프리는 배우 안효섭을 브랜드 모델로 선정하고 ‘수퍼 화산송이 모공 마스크 2X’ 광고를 선보이는 등 활발한 마케팅을 펼치고 있다. 안효섭은 올해 종영된 SBS 드라마 낭만닥터 김사부 2에서 서우진 역을 맡아 인상적인 연기를 선보이며 백상예술대상 신인상을 수상한 대세 배우다.

최근에는 첫 광고 캠페인 ‘수퍼 화산송이 모공 마스크 2X’ 영상 촬영 현장 비하인드 컷을 공개했다. 공개한 촬영 현장 속 안효섭은 청량하고 소년미 넘치는 표정과 함께 촬영 중간중간 적극적으로 모니터링하는 등 프로페셔널한 모습을 보여줬다. 깔끔한 셔츠와 편안한 분위기의 후드티셔츠 등을 갈아입으며 다채로운 표정과 생기 넘치는 미소로 현장 분위기까지 밝게 이끌었다.

앞서 공개한 광고 영상에서 안효섭은 여러 가지 모공 고민으로 답답한 모공을 구원하는 모공 쾌남으로 변신해 블랙헤드와 피지를 뽑아내고, 시원한 물줄기로 모공 속까지 깨끗하게 청소해 ‘수퍼 화산송이 모공 마스크 2X’의 효능을 유쾌하게 소개한 바 있다.

이니스프리 관계자는 “배우 안효섭이 지닌 깨끗하고 건강한 이미지가 이니스프리와 좋은 시너지를 만들 것으로 기대한다”고 전했다. 안효섭은 “대한민국 대표 자연주의 화장품 이니스프리 모델로 함께하게 돼 기쁘다”며 “앞으로 브랜드 광고와 고객 이벤트 등 다양한 영역에서 진정성 있고 친근한 모습을 많이 보여드리겠다”고 말했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr